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الأرصاد تحذر: سحب منخفضة ممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:46 ص
الأرصاد تحذر: سحب منخفضة ممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر خاصة فى المناطق التى قد تشهد سقوط أمطار، خاصة المدن المطلة على السواحل الشمالية، وتجنب الوقوف بالقرب من أكشاك وأعمدة الكهرباء.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
 

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