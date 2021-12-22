افتتاح أول ساحة رياضية حرة بجامعة المنصورة

الدقهليه شريف الديب

افتتح الدكنور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة يرافقه كل من الدكتور محمود المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عطية – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، أول ساحة رياضية بجامعة المنصورة، بحضور لفيف من عمداء ووكلاء الكليات ، و أمين عام الجامعة ، و أمناء الجامعة المساعدين، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من طلاب كلية التربية الرياضية.

وتقع الساحة خلف مركز التدريب الرقمي (الحساب العلمي) ، وتشمل عدد من المعدات والآلات الرياضية التي تم تصنيعها داخل ورش كلية الزراعة والقرية الأولمبية، حيث قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف على كافة مراحل إنشائها ابتداءً من مرحلة التصميم وتصنيع كافة الآلات والمعدات الرياضية بالساحة ومتابعة التنفيذ بواسطة المهندسة إيمان فاروق، والمهندسة نيفين نادر بالمكتب الهندسي بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بهدف إتاحة ممارسة الرياضة لجميع منسوبي الجامعة بالمجان ولتشجيعهم على ممارستها.

وفي هذا الصدد، توجه الدكتور محمود المليجي بالشكر والامتنان لكل من شارك في إقامة هذا الصرح العظيم في كافة مراحله حيث وجه الشكر لكل من الدكتور أحمد عبد العظيم – عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أيمن الغمري – عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد شطا – وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع، والسي أحمد ثروت – مدير ورش كلية الزراعة، و هيثم البدويهي – مدير القرية الأوليمبية، والمهندسة إيمان فاروق – رئيس المكتب الهندسي بقطاع خدمة المجتمع، المهندس علاء عبد الخبير – مدير إدارة الحدائق والمشتل بالجامعة، صابر عبد الجواد – المشرف على أعمال الحرم الجامعي.