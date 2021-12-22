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اعتماد 3 برامج تعليمية بتربية بنها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:14 م
اعتماد 3 برامج تعليمية بتربية بنها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اعتماد ثلاث برامج تعليمية بكلية التربية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ووجه الدكتور جمال سوسة، التهنئة للدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية، كما وجه الشكر للدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد وكل منسوبي الكلية علي دورهم وجهودهم فى اعتماد البرامج.

 

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية، أن البرامج التي تم اعتمادها هي برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع.

 

ووجهت عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة لكلية التربية لاعتماد الثلاث برامج التعليمية بالكلية.


جامعة بنها

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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كلية التربية ببنها

برامج تعليمية

رئيس جامعة بنها

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