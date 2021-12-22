اصابة طفل بماس كهربائى بأحد أعمدة الإنارة فى دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عام، بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بشارع الشركات بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لعمل الفحوصات والأشعة والإجراءات الطبية اللازمة داخل استقبال مستشفى دسوق العام.



تلقي اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، يفيد بإصابة طفل يبلغ من العمر 15سنة، نتيجة ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بشارع الشركات بمدينة دسوق.



انتقل عدد من القيادات الأمنية لمستشفي دسوق العام، وكذلك المنطقة التى شهدت واقعة إصابة الطفل، حيث تبين أنه أثناء سير الطفل بشارع الشركات، بمدينة دسوق حدث ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة مما تسبب في إصابته.



وأوضح التقرير الطبي، أن الطفل محمود أحمد كامل العسكري، 15سنة، مقيم بدسوق، وتم عمل الإسعافات الأولية للطفل، والفحوصات الطبية اللازمة له، داخل استقبال مستشفى دسوق العام، وتم حجزه بالعناية المركزة بمستشفي دسوق العام.