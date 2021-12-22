ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" فى الهند إلى 213 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 213 حالة.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتي ماهاراشترا ونيودلهي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يعتزم الاجتماع غدا مع السلطات المختصة لبحث تطورات الأوضاع.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي.
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