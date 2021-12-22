اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:04 ص
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" فى الهند إلى 213 حالة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 08:40 ص
ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" فى الهند إلى 213 حالة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 213 حالة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أنه تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في ولايتي ماهاراشترا ونيودلهي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يعتزم الاجتماع غدا مع السلطات المختصة لبحث تطورات الأوضاع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجي.

 


أوميكرون

الهند

كورونا

نيودلهي

اصابات كورونا

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