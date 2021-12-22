إضاءة ديوان عام بورسعيد بالأحمر احتفالا بذكرى العيد القومى للمحافظة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أضاءت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مبنى الديوان العام الواقع بنطاق حي الشرق، باللون الأحمر، تزامناً مع الذكرى ال65 للعيد القومي لمحافظة بورسعيد _عيد النصر _ والتى تعبر عن بسالة أبناء مصر فى الدفاع عن الوطن وفداء أراضيه بكل غالي وثمين.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه ستتواصل الاحتفالات بهذه الذكرى التي تعيد للأذهان رحيل جنود الاحتلال عن أرض بورسعيد والانتصار على العدوان الثلاثى، وفي هذا اليوم الذى أثبت بسالة أهالى بورسعيد، وتضحيتهم من أجل مصر.

وأوضحت المحافظة، أن هذا اليوم سيظل خالدًا في عقول ووجدان المصريين، فهو يوم العزة والكرامة والانتصار، الذى أدهش العالم كله، وقدم نموذجا لعظمة وقوة المصريين.

ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليل من الزهور، غدا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.