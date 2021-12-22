اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إضاءة ديوان عام بورسعيد بالأحمر احتفالا بذكرى العيد القومى للمحافظة.. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:36 م
إضاءة ديوان عام بورسعيد بالأحمر احتفالا بذكرى العيد القومى للمحافظة.. صور إضاءة ديوان عام بورسعيد بالأحمر
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أضاءت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مبنى الديوان العام الواقع بنطاق حي الشرق، باللون الأحمر، تزامناً مع الذكرى ال65 للعيد القومي لمحافظة بورسعيد _عيد النصر _ والتى تعبر عن بسالة أبناء مصر فى الدفاع عن الوطن وفداء أراضيه بكل غالي وثمين.
 
وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه ستتواصل الاحتفالات بهذه الذكرى التي تعيد للأذهان رحيل جنود الاحتلال عن أرض بورسعيد والانتصار على العدوان الثلاثى، وفي هذا اليوم الذى أثبت بسالة أهالى بورسعيد، وتضحيتهم من أجل مصر. 
 
 
وأوضحت المحافظة، أن هذا اليوم سيظل خالدًا في عقول ووجدان المصريين، فهو يوم العزة والكرامة والانتصار، الذى أدهش العالم كله، وقدم نموذجا لعظمة وقوة المصريين.
 
ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليل من الزهور، غدا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.
 
إضاءة مبنى محافظة بورسعيد - Copy
 
إضاءة مبنى المحافظة باللون الأحمر

إضاءة مبنى المحافظة باللون الأحمر

الديوان العام للمحافظة باللون الأحمر
الديوان العام للمحافظة باللون الأحمر

 

 

الديوان العام لمحافظة بورسعيد آليوم
الديوان العام لمحافظة بورسعيد آليوم

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

العدوان الثلاثي

المقاومة الشعبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة