إصابة 22 شخصا على الأقل فى مترو طهران بعد خروجه عن مساره.. فيديو

وكالات

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا بجروح عندما خرج القطار عن مساره في مترو طهران، وشخص واحد في حالة حرجة.

وحسب موقع سبوتنيك، "أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا أحدهم في حالة حرجة بعد ... خروج القطار عن مساره".

ويعد مترو طهران أهم وسيلة لنقل سكان طهران، ويوجد 5 خطوط مترو في العاصمة الإيرانية، يبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات، وتصل طاقة المترو الاستيعابية في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يومياً.