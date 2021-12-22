اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 22 شخصا على الأقل فى مترو طهران بعد خروجه عن مساره.. فيديو

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:23 ص
إصابة 22 شخصا على الأقل فى مترو طهران بعد خروجه عن مساره.. فيديو مترو طهران
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا بجروح عندما خرج القطار عن مساره في مترو طهران، وشخص واحد في حالة حرجة.

وحسب موقع سبوتنيك، "أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا أحدهم في حالة حرجة بعد ... خروج القطار عن مساره".

ويعد مترو طهران أهم وسيلة لنقل سكان طهران، ويوجد 5 خطوط مترو في العاصمة الإيرانية، يبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات، وتصل طاقة المترو الاستيعابية في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يومياً.

 


مترو طهران

طهران

ايران

خروج قطار عن مساره

قطار طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة