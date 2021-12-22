إصابة 11 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 11 شخصا، مساء اليوم الأربعاء، فى حادثى انقلاب سيارتين ميكروباص أحدهما على الطريق المؤدى للصحراوى والآخرى على الطريق المؤدى لخزان أسوان.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرافق إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادثى انقلاب سيارتين، الأول بامتداد الطريق الصحراوى الغربى "نزلة الغنيمية" بمركز إدفو، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص تم نقلهم لمستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم.

بينما وقع الحادث الثانى على طريق "مفارق الخزان" المؤدى إلى خزان أسوان بالجهة الغربية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.