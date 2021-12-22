اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين فى أسوان

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:06 م
إصابة 11 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين فى أسوان حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11 شخصا، مساء اليوم الأربعاء، فى حادثى انقلاب سيارتين ميكروباص أحدهما على الطريق المؤدى للصحراوى والآخرى على الطريق المؤدى لخزان أسوان.

 

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرافق إخطارا من عمرو أحمد مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادثى انقلاب سيارتين، الأول بامتداد الطريق الصحراوى الغربى "نزلة الغنيمية" بمركز إدفو، ونتج عنه إصابة 9 أشخاص تم نقلهم لمستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم.

 

بينما وقع الحادث الثانى على طريق "مفارق الخزان" المؤدى إلى خزان أسوان بالجهة الغربية، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.


حادث

الطريق الصحراوى

اسوان

خزان اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة