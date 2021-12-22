إصابة طفل إثر سقوطه من الطابق الرابع بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب طفل فى الثانية عشر من العمر بمحافظة الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج، إثر سقوطه من الطابق الرابع بالمنزل، وتم نقله إلى مستشفى الإبراهيمية، وتحويله إلى الأحرار التعليمى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد إشارة مستشفى الإبراهيمية المركزى بوصول" محمد ع م" 12 عاما مقيم عزبة عبد الجليل دائرة المركز مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

بسؤال أسرته أفادت بسقوطه من علو من الطابق الرابع أثناء تواجده بالمنزل، وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمي، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.