إزالة 22 حالة تعد تابعة لولاية الري والصرف بمركز المطرية فى الدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

شهدت محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، تنفيذ حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة عدد 22 حالة تعد بمساحة 1836 متر مربع تابعة لولاية الري والصرف بمركز المطرية، تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لمركز المطرية وتحت إشراف محمد حمص رئيس المركز ومركز الشرطة بالمطرية وبمتابعة محمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والتحفظ على الأراضي التي يتم تنفيذ الإزالة عليها والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أي تعديات عليها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، قد عقد عددا من الاجتماعات بهذا الشأن، وجه خلالها بضرورة متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الإنتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 أشهر، وتحديد برنامج لإزالتها من خلال خطة زمنية لتنفيذها بالتنسيق بين كافة جهات الولاية ومديرية الأمن ورؤساء المدن بنطاق المحافظة.