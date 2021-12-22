اليوم السابع
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إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين غدا بالعيد القومى لبورسعيد.. فيديو

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:02 م
إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين غدا بالعيد القومى لبورسعيد.. فيديو تمثال الفنان الكبير محمود ياسين
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، مع المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي والفني لمحافظ بورسعيد، للوقوف على تفاصيل إزاحة الستار عن تمثال الفنان الكبير محمود ياسين غدا الخميس، بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي فى الـ23 من ديسمبر الجارى.

وأكد "الدسوقي" أنه سيتم إزاحة الستار عن التمثال بحضور أسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، وذلك بساحة المركز الثقافي الترفيهي بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

ودعا المخرج محمد الدسوقي، أبناء بورسعيد وكل الفنانين، لحضور إزاحة الستار عن التمثال في الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر بساحة المركز الثقافي ببورسعيد، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشار المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، إلى أن التمثال إهداء من النحات العالمي الدكتور عصام درويش، وقاعدته من إهداء المهندس طارق نوفل.
 

التمثال في المركز الثقافي ببورسعيد
التمثال في المركز الثقافي ببورسعيد

 

التمثال وقاعدته بالمركز الثقافي
التمثال وقاعدته بالمركز الثقافي

 

 

المستشار الثقافي والتمثال
المستشار الثقافي والتمثال

 

 

تمثال الفنان وسماء بورسعيد
تمثال الفنان وسماء بورسعيد

 

 

تمثال محمود ياسين في مركز ثقافي بورسعيد
تمثال محمود ياسين في مركز ثقافي بورسعيد

 

 

تمثال محمود ياسين
تمثال محمود ياسين

 

 

مراسل اليوم السابع والمستشار الثقافي للمحافظ
مراسل اليوم السابع والمستشار الثقافي للمحافظ

 


 



 


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