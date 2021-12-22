اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:56 م
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إخلاء منزل من 3 طوابق بعد تعرضه للتصدع بمدينة بنى سويف

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:05 م
إخلاء منزل من 3 طوابق بعد تعرضه للتصدع بمدينة بنى سويف محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أوصت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإخلاء منزل مكون من 3 طوابق، بمنطقة الغمراوي بمدينة بني سويف، تعرض لانهيار جزئى وتصدع، مساء أمس الثلاثاء، دون قوع خسائر فى الأرواح.

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بتعرض منزل مكون من 3 طوابق، بحي الغمراوي لإنهيار جزئي بأحد جدرانه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية، إلى موقع البلاغ، بشارع 6 بمنطقة الغمراوي، وتبين أن المنزل ملك "هدى ع.ا" ومكون من 3 طوابق "أرضي وطابقين علويين" ولم ينتج عن الانهيار أية خسائر فى الأرواح.

انتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لموقع البلاغ، للمعاينة، بتكليف من المحاسب هاني الجويلي، رئيس المركز، حيث أوصت اللجنة بإخلاء المنزل مؤقتًا لحين تنكيس الحائط المتصدع، وإحالة الأمر إلى لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لإستصدرا القرار المناسب بشأنه.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، كما أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة بني سويف.


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