إجراءات عاجلة لتسهيل حركة الركاب بمحطة مترو العتبة مع بدء أعمال التوسعة

أعلنت شركة "آر.ايه.تي.بي" ديف للنقل كايرو(RDMC) المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الانفاق عن بدء أعمال التوسعة بالمرحلة الثالثة للمترو بمحطة العتبة، بداية من يوم 21 ديسمبر 2021، وحتي يوم 21 يناير 2022، مما سيتطلب إجراء بعض التعديلات لأماكن صعود ونزول الركاب من والى قطارات المترو داخل المحطة.. وقد اتخذت الشركة كافة الإجراءات البديلة بالاستعانة بفريق خدمة العملاء والخبرات الأمنية لتنظيم حركة المرور على الرصيف، وتسهيل حركة تنقل الركاب من القطارات.

جدير بالذكر أن شركة "ار.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو (RDMC) هي الشركة المحلية التابعة لمجموعة "اّر.ايه.تى.بى" ديف الفرنسية الرائدة والمتخصصة فى تشغيل وصيانة أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم. والتي بدأت " عملياتها في مصر عام 2020 بعد حصولها على عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والمسمى بـ"الخط الأخضر"، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) الذي يربط العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمدة خمسة عشر عامًا.