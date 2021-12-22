أوكرانيا وبولندا وليتوانيا يطالبون بعقوبات غربية أقوى ضد روسيا

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طالبت أوكرانيا وبولندا وليتوانيا، الدول الغربية بفرض عقوبات أكثر قوة ضد روسيا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بنظيريه البولندي أندريه دودا، والليتواني جيتاناس ناوسودا، في أول اجتماع رئاسي ثلاثي للتحالف الأمني ​​"مثلث لوبلين"، غربي أوكرانيا، بحسب ما أوردته قناة "يورو نيوز"، /الثلاثاء/.

وأشارت "يورو نيوز" إلى أن هذه المطالبات تأتي في ظل تزايد التواجد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية، الذي يثير مخاوف بشأن غزو عسكري روسي وشيك.

ونقلت القناة عن الرئيس الأوكراني قوله إن المهمة المشتركة للدول الثلاث (أوكرانيا وبولندا وليتوانيا) هي "احتواء التهديد وحماية أوروبا من سياسة روسيا العدوانية".