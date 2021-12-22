اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:30 ص
أمن المنافذ يضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبرز إنفوجراف جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 1قضية.
 
ونجت القوات في مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1362) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (1) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (132) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.
 
33333333333333333
إنفو جراف
 
 

منافذ

امن المنافذ

جهود امن المنافذ

الداخلية

حودث

المخالفات المرورية

تهريب البضائع

عقوبة تهريب البضائع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة