أمن المنافذ يضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يبرز إنفوجراف جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 1قضية.

ونجت القوات في مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1362) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (1) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (132) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (7) قضايا.