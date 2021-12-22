اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:12 م
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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بالنصب على عدد من السيدات من قاطني مدينة شبرا الخيمة، والحصول على مليون و200 ألف جنيه، بعد إيهامهن بإنشاء مصنع للعمل به وتحقيق أرباح على خلاف الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بطلب حضور للمشكو في حقهما وسؤالهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من عدد من السيدات بتضررهن من "هالة. أ.ا"، وزوجها "محمد م. ع"، واتهامهما بالنصب عليهن وعددهن 150 سيدة في شبرا الخيمة، وجمع مليون و200 ألف جنيه، ثم هربا.

 

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبالفحص وسؤال المتضررات أكدن أن المتهمين تحصلا منهن على مبالغ مالية بغرض إنشاء مصنع ملابس، وأنهن وثقن بالمتهمين لأنها يقيمان في المنطقة منذ سنوات، وتحرر المحضر رقم 23224 لسنة 2021 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وبسؤال عدد من الشاكيات حول ظروف وملابسات الواقعة، أكدن إن المشكو في حقها وزوجها قاما بإيهامهن بأنهما سيجمعان منهن الأموال بنسب مختلفة لبناء مصنع وتوفير فرص عمل لهن ولأبنائهن ثم اختفيا.


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