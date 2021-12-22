أمريكا تخصص 200 ألف دولار لمساعدة المجتمعات المتضررة بالفلبين بسبب الإعصار

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى الفلبين تقديم 10 ملايين بيزو (أي ما يعادل 200 ألف دولار) كمساعدة للمجتمعات المتضررة جراء إعصار أوديت، المعروف دوليا باسم راي.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع لتوفير الغذاء والماء وإمدادات النظافة ومواد الإغاثة الأخرى للأشخاص المتضررين من الإعصار في سوريجاو ديل نورت وجزر ديناجات.



وقالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى الفلبين هيذر فاريافا "نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا وشركائنا لتوفير الإمدادات الطارئة والمساعدات".