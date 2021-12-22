أكلة سمك على قد الإيد.. الشبار بـ15 جنيها والبورى والماكريل والكابوريا بـ30.. لايف وصور

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا رصد خلاله أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، في سوق الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تراوحت أسعار سمك البلطي من 15 إلى 20 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البوري من 30 إلى 45 جنيها للكيلو.







وتراوح سعر سمك البلطي الأخضر من 20 إلى 25 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر سمك البوري المبطرخ من 40 إلى 50 جنيها، وسجل سمك السردين 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر سمك البياض من 40 إلى 50 جنيها للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار سمك الدنيس من 50 إلى 80 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المرجان من 20 إلى 80 جنيها للكيلو، وتراوح سعر سمك الماكرونة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، وسجل سمك الماكريل 30 جنيها.



وتراوحت أسعار الكابوريا من 30 إلى 50 جنيها للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار الجمبري من 30 جنيها إلى 150 جنيها، وتراوحت أسعار الكاليمارى من 50 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد، وسجل السبيط 120 جنيها للكيلو الواحد.







أسماك الدقهلية



الأسماك



الجمبرى



السمك أنواع



السمك بالسوق



السمك بسوق الدقهلية



السمك



الكابوريا



أنواع السمك المختلفة



أنواع السمك



بلطى



بورة



بورى وسط



جانب من سوق السمك



جمبرى صغير



جمبرى كبير



جمبرى



سردين



سمط سوق الدقهلية



سمك السوق



سمك بلطى



سمك



سوق السمك



سوق سمك الدقهلية



كابوريا



ماكريل



