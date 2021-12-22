اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أكلة سمك على قد الإيد.. الشبار بـ15 جنيها والبورى والماكريل والكابوريا بـ30.. لايف وصور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:22 م
أكلة سمك على قد الإيد.. الشبار بـ15 جنيها والبورى والماكريل والكابوريا بـ30.. لايف وصور سوق السمك
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا رصد خلاله أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، في سوق الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تراوحت أسعار سمك البلطي من 15 إلى 20 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البوري من 30 إلى 45 جنيها للكيلو.



وتراوح سعر سمك البلطي الأخضر من 20 إلى 25 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر سمك البوري المبطرخ من 40 إلى 50 جنيها، وسجل سمك السردين 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر سمك البياض من 40 إلى 50 جنيها للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار سمك الدنيس من 50 إلى 80 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المرجان من 20 إلى 80 جنيها للكيلو، وتراوح سعر سمك الماكرونة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، وسجل سمك الماكريل 30 جنيها.

وتراوحت أسعار الكابوريا من 30 إلى 50 جنيها للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار الجمبري من 30 جنيها إلى 150 جنيها، وتراوحت أسعار الكاليمارى من 50 إلى 80 جنيها للكيلو الواحد، وسجل السبيط 120 جنيها للكيلو الواحد.

 

أسماك الدقهلية
أسماك الدقهلية

 

الأسماك
الأسماك
الجمبرى
الجمبرى
السمك أنواع
السمك أنواع
السمك بالسوق
السمك بالسوق
السمك بسوق الدقهلية
السمك بسوق الدقهلية
السمك
السمك
الكابوريا
الكابوريا
أنواع السمك المختلفة
أنواع السمك المختلفة
أنواع السمك
أنواع السمك
بلطى
بلطى
بورة
بورة
بورى وسط
بورى وسط
جانب من سوق السمك
جانب من سوق السمك
جمبرى صغير
جمبرى صغير
جمبرى كبير
جمبرى كبير
جمبرى
جمبرى
سردين
سردين
سمط سوق الدقهلية
سمط سوق الدقهلية
سمك السوق
سمك السوق
سمك بلطى
سمك بلطى
سمك
سمك
سوق السمك
سوق السمك
سوق سمك الدقهلية
سوق سمك الدقهلية
كابوريا
كابوريا
ماكريل
ماكريل

 


 


أسعار السمك

البوري

الشبار

الجمبري

كابوريا

سوق الدراسات

المنصورة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة