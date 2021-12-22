اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:37 م
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أسعار النفط تسجل 73.94دولار لبرنت و 71.24دولار للخام الأمريكي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 73.94دولار لبرنت و 71.24دولار للخام الأمريكي نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، حيث سجلت 73.94 دولارللبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.24دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 2.6%، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، الاثنين، إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة وفقدان أكثر من 300 ألف برميل فى اليوم، وذلك بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية بإغلاق الإنتاج ونتيجته إهدار ثروات البلاد واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، والوفاء، والحمادة، وذلك فى فصل جديد من مسلسل الاغلاقات كلما تتحسن اسعار النفط.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر فى اجتماعه الوزاري الـ23 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للإنتاج التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيًا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا.


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