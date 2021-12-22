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أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة .. صور

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:52 ص
أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة .. صور أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، المشاركة بالدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات حول التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر بالتعاون مع المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تواصلت فعاليات ندوات "جلسات الدوار" التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، والتى بدأت يوم السبت، والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث تم عقد ندوة بقرية الرزيقات قبلى بمركز ومدينة أرمنت، وشارك فيها فضيلة الشيخ عبد الياسط فتح الباب من أوقاف أرمنت وبحضور السيدات بالقرية، كما تم عقد ندوة آخرى بقرية الحميدات بمركز ومدينة إسنا، وشارك فيها فضيلة الشيخ مصطفى عبد الحميد من أوقاف اسنا وبحضور السيدات بالقرية، كما تم عقد ندوة بقرية الديمقراط شارك فيها فضيلة الشيخ عبدالرزاق نوبى محمود، والشيخ عمر ربيع السعدى، والشيخ أحمد حسن عبيد عون الله من أوقاف ارمنت، وندوة بقرية الدير شارك فيها فضيلة الشيخ حسن منصور من أوقاف إسنا، وندوات بقرى الديمقراط والرزيقات قبلى والسلام بمركز ومدينة ارمنت، شارك فيها فضيلة الشيخ طارق يحيى الصادق، والشيخ عامر أحمد محمد، والشيخ أحمد الشاذلى من أوقاف ارمنت.

ووجه الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، وأكد على أنه يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع أوقاف الأقصر فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (1)
أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (1)

 

أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (2)
أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (2)

 

أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (3)
أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (3)

 

أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (4)
أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (4)

 

أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (5)
أئمة أوقاف الأقصر يقدمون ندوات بالتعاون مع القومى للمرأة (5)

 


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