8 دول جديدة على قائمة حظر السفر الأمريكية بسبب كورونا.. تعرف عليها

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أعلنت المراكز الأمريكية للرقابة والوقاية من الأمراض عن إدراج ثمانى دول أخرى على قائمة الدول التى يتعين على الأمريكيين تجنب السفر إليها نظرا لزيادة خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد فيها.



وأوضحت المراكز الأمريكية فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ونشر اليوم أن هذه الدول تتضمن إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان وجزيرة بونير إحدى الجزر الكاريبية الهولندية الواقعة جنوب بحر الكاريبي بالاضافة إلى منطقة جبل طارق وموناكو وسان مارينو ".



واستدركت قائلة " انه إذا كان يتعين على الأمريكيين السفر إلى إسبانيا ، فإنه يجب عليهم تلقى تطعيما كاملا قبل السفر إليها نظراً لاحتمال تعرض المسافرين إليها لخطر الاصابة بمتحورات فيروس كورونا التى أخذت فى الانتشار هناك ".



وحثت المراكز الأمريكية المسافرين على إتباع التوصيات أو المتطلبات التى تشترطها هذه الدول ، ومن بينها إرتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد.



ومما يذكر أن المراكز الأمريكية للرقابة والوقاية من الأمراض عادة ما تحذر من السفر إلى الدول التى تكون مخاطر الاصابة فيها بفيروس كورونا المستجد مخاطر عالية جدا