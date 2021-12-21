وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الصف الخامس الابتدائي

الغربية عادل ضرة

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الصف الخامس الابتدائي "للتقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات" بمدرسة عزبة المدرسة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث اطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد أي شكاوى من التلاميذ.

الجدير بالذكر، أن عزبة المدرسة للتعليم الأساسي، واحدة من 10 مدارس على مستوى الغربية يطبق عليها التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات، طبقا للعينة المختارة، ويتم هذا التطبيق على مدار يومين هما الحادي والعشرين والثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

يأتي ذلك لأهمية الدراسة على المستوى الوطني، ولدواعي الضبط العلمي لمتغيراتها وإجراءاتها، ضمانا لسلامة ودقة نتائجها، وما يبنى عليها من قرارات تربوية تتعلق بتنفيذ رؤية مصر 2030.









