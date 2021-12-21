اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:21 م
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وفاة شاب بأزمة قلبية أثناء لعب كرة القدم فى المنوفية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:52 م
وفاة شاب بأزمة قلبية أثناء لعب كرة القدم فى المنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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توفى بدر شريف بدر والمقيم بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة كرة القدم داخل الملعب، تم نقله إلى مستشفى قويسنا المركزى وتوفى هناك .

وأكد أحد أهالى القرية، أن الحزن خيم على قرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة بدر شريف بدر والمقيم بإحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة كرة القدم داخل الملعب، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا بمحافظة المنوفية، ولكنه توفى عقب وصوله بدقائق، وتم دفنه أمس وسط من الحزن على جميع أهالى القرية، والقرى المجاورة .

 


وفاة شاب

مركز قويسنا

قرية أبنهس

المنوفية

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