وفاة سفير إيران لدى اليمن أثناء خضوعه للعلاج الطبى من كورونا

وكالات

أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة سفيرها في اليمن، حسن إيرلو، أثناء خضوعه للعلاج الطبي، الثلاثاء.

وحسب موقع سكاى نيوز، أصيب سفير إيران بكورونا في اليمن.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إلى أن إيرلو قد عزل من منصبه.