وفاة المبتهل الشيخ رفيق على النكلاوى والجنازة بمسقط رأسه فى البحيرة

كتب على عبد الرحمن

توفى صباح اليوم الثلاثاء، المبتهل الشيخ رفيق على النكلاوى ، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسقط رأسه في محافظة البحيرة.

الشيخ رفيق على النكلاوى، أحد أشهر المبتهلين في مصر والوطن العربى في العصر الحديث، بدأت موهبته من الصغر في الابتهالات وتلاوة القرآن الكريم، خاصة بعد أن ألحقته أسرته للدراسة بالأزهر الشريف، إلى أن التحق بالإذاعة فى الثمانينات، وكان قد قارب على الأربعين من العمر، واجتاز الاختبارات من أول مرة، فأصبح مبتهلا معتمدا في الإذاعة والتليفزيون.

طاف الشيخ رفيق على النكلاوى، محافظات مصر وعدد من الدول العربية، يشدو بصوته في مدح النبى والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى.