اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العمل الليبى: مصر شريك أساسى فى استقرار ليبيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:49 ص
وزير العمل الليبى: مصر شريك أساسى فى استقرار ليبيا وزير العمل الليبى على العابد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا أن مصر شريك أساسي في استقرار ليبيا، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية ستكون موجودة في ليبيا من أجل الإعمار، "كما نعمل على تسهيل انتقال العمالة المصرية في بلادنا".

وقال المهندس علي العابد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الإثنين - إن الدخول في ليبيا للعامل المصري من خلال منظومة ربط إلكتروني، لافتًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى العمال المصريين في مجالات الطب والبناء والتشييد.

وكشف وزير العمل والتأهيل الليبي عن أن أول دفعة مطلوبة ستكون الأطباء، وستكون ثاني دفعة أعمال الإنشاء والتشييد، موضحًا أنه تم اليوم إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، متمنيًا الاستفادة من خبرات العمالة المصرية في بلاده.
وأضاف أنه سيتم إطلاق مشروعات تنموية كبرى في ليبيا، مبينًا أن الاستقرار في بلاده سيكون من خلال التنمية.


ليبيا

على العابد

مصر

إعمار ليبيا

التنمية فى ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة