اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:20 م
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وزير الدفاع الروسى: واشنطن نشرت 8 آلاف جندى قرب حدودنا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:11 م
وزير الدفاع الروسى: واشنطن نشرت 8 آلاف جندى قرب حدودنا وزير الدفاع الروسى
كتب سمير حسنى

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قال سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسي، إن نشاط القوات المسلحة الأوكرانية قرب حدودنا يمثل تهديدا للأمن الروسي، كاشفا عن نشر 8 آلاف عنصر من القوات الأمريكية قرب الحدود مع روسيا.

 

وأضاف وزير الدفاع الروسى خلال كلمة بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وعددا من القادة العسكريين الروس، أن الولايات المتحدة تستمر في نشر الدرع الصاروخية في شرق أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ قرب حدودنا، مضيفا: "واشنطن والناتو يستخدمان الطيران الاستراتيجي بشكل أوسع في مناوراتهما قرب الحدود الروسية.

 

وكشف "شويجو" عن وجود أكثر من 120 عنصرا من شركات عسكرية أمريكية خاصة يعملون في دونباس.


وزير الدفاع الروسى

سيرجى شويجو

روسيا

اوكرانيا

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