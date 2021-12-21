وزير الخارجية الأمريكى: نحتاج لوقت لهزيمة جائحة كورونا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتعزيز تحالفات أمريكا مع الشركاء حول العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: نتعاون مع الحلفاء ضد سلوك إيران وتصعيد روسيا والصين، ونحتاج لوقت لهزيمة جائحة كورونا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قطع رحلته الخارجية إلى جنوب شرق آسيا بعد إصابة عضو من الفريق الصحفي المرافق له بفيروس كورونا.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن بلينكن لن يعقد بالتالي اجتماعات مجدولة في تايلاند التي كان من المفترض أن تبدأ صباح غدٍ الخميس، مضيفة أن الوزير الأمريكي سيعود بدلاً من ذلك إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم أن الشخص ثبتت إصابته بكورونا عند وصوله إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور ولم يواصل السفر مع بلينكن.