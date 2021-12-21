وزير الأوقاف يهدى المجموعة الجديدة من سلسلة رؤية لرئيس مجلس الشيوخ

كتب على عبد الرحمن

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإصدار الثاني من سلسلة رؤية للفكر المستنير، للمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وهى المجموعة التي تضم 15 كتابًا هي:"الجاهلية والصحوة ، هؤلاء .. هم الإخوان ، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية ، نساء على عرش مصر ، حماية الكنائس في الإسلام، حق الوطن، حوار الأديان والثقافات ، تنظيم النسل ومتغيرات العصر ، العقل والنص ، مقاصد الشرع وقضايا العصر ، فلسفة الحرب والسلم والحكم ، قضايا الدين والحياة رؤية عصرية ، مكارم الأخلاق ، مهارات التواصل في السنة النبوية ، فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة) ".

وناقشت اللجنة الدينية فى مجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها أمس الإثنين، الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة، بشأن إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصرى يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، وذلك لمواجهة التطرف، موضحا أن بناء الوعى والتنوير سيرد على الاحاديث التى تتمسك بها الجماعات المتطرفة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى كلمته خلال الاجتماع، أنه مع تطور الزمان نحتاج مزيد من كتب التفسير للقرآن الكريم، موضحا أنه تم طبع 3000 نسخة من ترجمة كتب التفسير باللغة الإنجليزية ويتم بيعها وتنفذ.

وأضاف وزير الأوقاف: "لا شك أننا نختار من صحيح البخارى وصحيح مسلم ما يحتاج إليه الناس فى الكتب وهناك لجان تعمل على ذلك، بالإضافة إلى إنتاج موسوعة الأحاديث القدسية وموسوعات الفقه، ونخاطب المواطنين بلغة بسيطة توصل المعلومات لهم".

وقال وزير الأوقاف: "نكتب فى كتب الترجمة أن الترجمة تعبر عن الاجتهاد البشرى لتوصيل معانى القرآن لأصحاب اللغات الأخرى وتعبر عن مفهومنا".