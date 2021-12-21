وزيرة التضامن تعلن إطلاق الشبكة القومية للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب: مدحت وهبة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة “المبادرون” تعمل على الاهتمام بالوعى المجتمعى ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة من خلال منظومة تشريعية تضمن حقوقهم وتعمل على ممارسات التنمر، وإطلاق الشبكة القومية للأشخاص ذوى الاعاقة، اليوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى المبادرون" لمناقشة "سبل تفعيل الاتاحة لذوي الإعاقة في مصر" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب .

وأوضحت "القباج"، أن قضية الاعاقة تتكامل مع الجهات سواء حكومية أو أهلية أو قطاع خاص لتحسين جودة حياة ذوى الاعاقة، لافتة إلى أنه تم إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الاعاقة فى 28 شارع بمنطقة المعادى، كذلك الاهتمام بأنشطة الاتاحة والتى تمتد لوزارات عديدة .

وتابعت: جاءت فكرة المبادرون، لتشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمتطوعين لرعاية الفئات فاقدى الرعاية، والتأكيد على أهمية المبادرات الفردية والاجتماعية .



































































































