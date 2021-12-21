والدة ضحية طليقته بحلوان: حرقت قلبى على ابنى الوحيد قبل فرحه بـ3 أيام.. فيديو

كتب كريم صبحى

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة ضحية حلوان، الذى قتل على يد طليقته انتقاما منه لزواجه بأخرى، وقالت والدة المجنى عليه إن ابنها الوحيد "محمود" كان سندها فى الدنيا، مطالبة بالقصاص من المتهمة، مشيرة إلى أن طليقته المتهمة كانت تهدده بقتله بابتزازه للاستيلاء على شقته رغم أنها أخذت كل حقوقها الشرعية بعد الطلاق، مؤكدة أن ابنها تم قتله داخل شقة استأجرها المتهمة لتنفيذ جريمته وقبل زفافه بـ3 أيام.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طليقها بسبب خلافات بينهما، حيث تلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة في بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "م. م. ع" 33 سنة عامل ، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة المجنى عليه، انتقاما منه بسبب زواجه .

وأضافت التحريات، أن المتهمة يوم الواقعة قامت بالاتصال بالمجنى عليه للحضور إليها لكى يردها إلى عصمته وأستأجرت شقة سكنية فى منطقة المعصرة، وعندما وصل المجنى عليه إلى الشقة قامت المتهمة بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسده أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.