هل تفشى كورونا فى البيت الأبيض؟.. رد المتحدثة باسم بايدن يثير الشكوك

كتبت ريم عبد الحميد

أثارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الشكوك حول ما إذا كان هناك تفشى لإصابات كورونا فى البيت الأبيض أو فى وكالات الحكومة الأمريكية الأخرى، حيث قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن المتحدثة جين ساكى لم تنفى تفشى كورونا فى مقر الرئاسة الأمريكية، وقالت إنه من المتوقع حدوث عدد كبير من الإصابات، حتى على الرغم من أن 99% من فريق الرئيس جو بايدن قد حصل على التطعيم بالكامل.

وخلال إفادتها الصحفية اليومية أمس، الاثنين، سئلت ساكى عما إذا كان هناك تفشى حاليا لفيروس كورونا فى البيت الأبيض ومجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية أو الخزانة، وما إذا كان بايدن قد خالط شخصا مصابا. فأجابت قائلة إن الرئيس لديه جدول أعمال كامل اليوم وليس بحاجة للعزل، وأضافت أنهم سيقدمونا كل المعلومات كما هى محددة بالتزامهم قبل عدة أشهر قليلة بشأن الشفافية فيما يتعلق بالمخالطة مع أشخاص مصابين.

وقالت ساكى أيضا غنها ليس لديها معلمات جديدة فى هذا الوقت، لكنها أكدت مجددا أنهم يتوقعون ارتفاع عدد الإصابات عبر البلاد، ومن ثم بالتأكيد فى الحكومة الفيدرالية.

وشددت ساكى على أن الأمر أكثر أهمية للإشارة إليه هو أن 99% أو أكثر من العاملين فى البيت الأبيض فى هذه المرحلة حاصلين على اللقاح، ونوصى بضرورة الحصول على الجرعات المعززة.

وعندما ضغط الصحفى على ساكى، وقال لها إذاً أنت لا تقولين ما إذا كان هناك تفشى كبير للفيروس فى الوكالات المختلفة التى ذكرتها أم لا؟، نصحته المتحدثة باسم البيت الأبيض للتوجه إلى الوكالات المختلفة للحصول على معلومات إضافية، وكررت الإشارة إلى أنهم يوقعون أن يكون هناك ارتفاعا كبير فى الإصابات، وسيكون ذلك عبر الحكومة أيضا.