هكذا حفر "سفاح الجيزة" مقابر ضحاياه قبل أن يصدر ضده 3 أحكام بالإعدام

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارا بإحالة أوراق "قذافى فراج" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، لفضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وقررت إصدار حكمها فى 23 مارس المقبل.

يسلط "اليوم السابع" الضوء على جرائم المتهم، وكيف انتهى به المطاف مدانا بـ3 أحكام بالإعدام، وإحالة للمفتى فى قضية رابعة.

قبل 6 سنوات وتحديدًا فى عام 2015 تخلص المتهم بالقتل من شقيقة زوجته نادين السيد، حيث خنقها حتى تأكد من وفاتها للتخلص من وعده لها بالزواج، بعدما استدرجها لشقة سكنية بمنطقة ببولاق الدكرور.

لم تمر سوى أشهر قليلة على جريمته الأولى حتى قتل المتهم زوجته فاطمة زكريا، داخل شقة بالهرم، بعدما أوسعها ضربًا ودفن جثته داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

قتل المتهم صديقه رضا محمد، للاستيلاء على أمواله فوضع له السم داخل الطعام، وضربه على رأسه بقطعة حديد، ودفن جثته بجوار زوجته فاطمة التى سبقته إلى ذلك المكان قبل أشهر.

مر عامين وعادت شهوة الإجرام للسفاح، فقتل فى عام 2017 فتاة تدعى "ياسمين" بمحافظة الإسكندرية، داخل أحد المخازن، بعد مشادة كلامية بينهما، بسبب قيامه بالنصب والاحتيال عليها، وأخفى جثتها داخل المخزن.

بعد أشهر من المحاكمة صدر على المتهم 3 أحكام بالإعدام، أحدها أصبح نهائى وبات، كما صدر ضده قرار بالإحالة للمفتى فى قضية قتل زوجته فاطمة، ليصدر الحكم فى 23 مارس المقبل.