ننشر أسماء قوائم المعينين فى الغرف الصناعية ومجلس اتحاد الصناعات.. صور

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع قوائم المعينين في الغرف الصناعية لدورة 2021-2025 وكذلك تعيينات مجلس الاتحاد، ومن أبرز المعينين فى مجلس اتحاد الصناعات كل من محمد السويدي، رئيس الاتحاد الحالي، وأسامة الشاهد، ومحمد السلاب ومحمد البهي ووليد عباس

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة.

وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.