معاقبة صاحب كيان تعليمى وهمى بالمنصورة بالحبس سنة مع الشغل

الدقهلية - شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور وعضوية المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار عمرو الحسين محمد طه والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وعصام محمد الدسوقي، بمعاقبة صاحب كيان تعليمى، بالحبس لمدة عام مع الشغل ومعاقبة مديرة الشركة بالحبس لمدة عام مع الإيقاف، لاشتراكهما مع متهمين آخرين أحدهما أخصائي تحاليل وميكروبيولوجى حكم عليه سابقا حضوريا بالسجن ثلاث سنوات، وآخر صاحب مكتب للتسويق والخدمات التعليمية محكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات.

وذلك لاتهامهم بالاشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر بتزوير فى محرارات رسمية شهادات تفيد الحصول على دبلومات التمريض التخصصية والأشعة ومحاضر التصديق على تلك الشهادات والمنسوب صدورها من جامعة عين شمس ووزارة الخارجية، وتزوير محرر شهادة تدريب بقسم التمريض منسوب لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية التابعة لمؤسسة الكبد المصرى، والحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين مقابل الحصول على تلك الشهادات، وكان ذلك بطريق التحايل بأن اوهموا المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب وهمى وهو وجود مؤسسة تعليمية لها القدرة على منحهم شهادات رسمية تفيد تأهيلهم للحصول على دورات تأهيلية فى مجال التمريض، والحصول على وظائف فى هذا المجال، فتمكنوا بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على أموالهم ووقوعهم ضحايا لهذا المشروع الكاذب.



وقرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة المتهمين الأربعة إبراهيم. أ.أ 26 سنة صاحب المؤسسة ومقيم بالعاشر من رمضان بالشرقية، هدى .ا.ع.أ 49 سنة مديرة المؤسسة ومقيمة بدائرة قسم أول المنصورة، أحمد.م.ب.ك 30 سنة أخصائي تحاليل وميكروبيولوجى ومقيم بقرية البقلية مركز المنصورة، حسام.أ.ح.أ. ك 45 سنة صاحب مكتب للتسويق والخدمات التعليمية ومقيم بمحافظة الجيزة، إلى محكمة جنايات المنصورة للمحاكمة لكونهم قاموا بتلك الجرائم بدائرة قسم أول المنصورة فى 18 مارس 2020 وقيامهم بتقليد اختام شعار الجمهوريه لكلية التمريض بجامعة عين شمس، ووزارة الخارجية الادارة القنصلية مكتب تصديقات الميريلاند، وختم جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية التابعة لمؤسسة الكبد المصرى والاستيلاء على أموال الضحايا.