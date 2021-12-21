مصر الرقمية.. تعرف على إجراءات تجديد رخص المركبات إلكترونيا

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت العديد من الشروط والإجراءات التى يمكن من خلالها تجديد رخص السيارات عبر بوابة المرور الإلكترونية، لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

- الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ التالية ​

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها

- طلب النموذج الموحد للسيارات الملاكى

- تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص ومحل إقامته وصفته(بطاقة الرقم القومى).

- تقديم شهادة براءة الذمة المالية (شهادة المخالفات) .

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة .

- فحص المركبة سنويا عدا السيارات الملاكي والدراجات النارية والجرار الزراعي فيتم فحصها كل ثلاث سنوات .

- ​سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .