مصرع 14 شخصا ونزوح 70 ألفا آخرين فى ماليزيا إثر موجة عارمة من الفيضانات

تسببت الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بفيضانات في العديد من البلدات والقرى ما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية.

وأفادت حصيلة أولية عن سقوط 7 ضحايا لكنها ارتفعت الثلاثاء إلى 14 قتيلا من بينهم ثمانية في سيلانغور و6 في ولاية باهانغ (شرق) بحسب وكالة "برناما" الرسمية للأنباء.