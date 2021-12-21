مصرع 14 شخصا ونزوح 70 ألفا آخرين فى ماليزيا إثر موجة عارمة من الفيضانات

ارتفع الثلاثاء عدد ضحايا الفيضانات التى تشهدها ماليزيا إلى 14 قتيلا وأكثر من 70 ألف نازح فى الوقت الذى قام فيه الجيش بتوزيع الطعام بالقوارب على الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين في منازلهم.
تسببت الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بفيضانات في العديد من البلدات والقرى ما أدى إلى قطع الطرق الرئيسية.
وأفادت حصيلة أولية عن سقوط 7 ضحايا لكنها ارتفعت الثلاثاء إلى 14 قتيلا من بينهم ثمانية في سيلانغور و6 في ولاية باهانغ (شرق) بحسب وكالة "برناما" الرسمية للأنباء.
لكن هذا العدد قد يرتفع نظرا إلى بقاء العديد من الأشخاص مفقودين.
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