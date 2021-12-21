اليوم السابع
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مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:42 ص
مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ حادث تصادم - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بسيارة أجرة على الطريق الدائرى الإسكندرية - القاهرة، بجوار كوبري الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى ربع نقل بنهر الطريق، وانقلاب السيارة الأجرة بالأراضي الزراعية المجاورة للطريق.
 
وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، حقيقة ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوفاة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة أجرة تعمل على خط دسوق - القاهرة، والتي تتبع مجمع مواقف دسوق، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف المصدر الأمني، أن حقيقة الأمر تتضمن وقوع تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أجرة على الطريق الدائرى الإسكندرية - القاهرة، بجوار كوبري الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أدى إلى إنقلاب السيارة الأولى ربع نقل بنهر الطريق، وانقلاب السيارة الأجرة بالأراضي الزراعية المجاورة للطريق.

وأشار إلى أن عجلة السيارة ربع نقل وتحمل لوحات معدنية أرقام م ط ب 4752 قيادة سلام حجازي محمد، 37 عامًا، سائق، ويقيم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اختلت من يد السائق، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الأجرة وتحمل لوحات معدنية أرقام ل و ج 3785 قيادة محمد رفعت المحص، 31 عامًا، سائق، ويقيم بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

وقال إنه وفقًا لحادث التصادم أسفر عن مصرع أحمد.ج.ع"، 25 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الروضة، التابعة لمركز فوه في كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات المركزي، وإصابة 6 آخرين بينهم سائقي السيارتين ما بين كدمات، وسحجات، وجروح.

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