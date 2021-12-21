مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارتين بالمنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الدويرات دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة 9 أخرين تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وجار رفع أثاره تمهيدا لفتح الطريق أمام المارة عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنهم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى بعد مدخل قرية الدويرات ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الزراع بالقرب من مدخل قرية الدويرات نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة 9 أخرين.

وتبين أن المصابين هم فوزيه علي أحمد 60 سنه مصابة بإشتباه كسر بالفخذ الايمن والساق الايسروسماح سعد عبداللطيف 50 سنه مصاب بإشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس وعلم الدين عبداللطيف 70 سنه مصابا بإشتباه كسر بقاع الجمجمه وعلي أحمد علي 16 سنه مصابا يإشتباه كسر بالفخذ الأيسر وأحمد علم الدين 37 سنه مصابا بكدمات وسحجات بالجسم وفاطمه مختار أحمد 19 سنه مصابا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وأحمد مظهر عبدالحكم 32 سنه مصابا بكدمات بالصدر ووائل مالك أحمد محمد 18 سنه مصابا بإشتباه نزيف داخلي بالبطن و بشار مختار احمد 20 سنه مصابا بإشتباه كسر مضاعف بالساق اليمني و محمد جمال عبد الرحيم 35 سنه جثه هامده تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى جار تحرير محضرا بالواقعة وجار رفع أثار الحادث من على الطريق.