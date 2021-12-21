اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:21 م
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مصرع شاب بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات داخل مصحة علاج إدمان بالجيزة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:26 م
مصرع شاب بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات داخل مصحة علاج إدمان بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، داخل مركز لعلاج الإدمان فى الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط مسئولي المركز، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل مركز لعلاج الإدمان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يتلقى العلاج داخل المركز تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن وفاته.

 

تم ضبط مسئولي المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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