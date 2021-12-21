مستشار الرئيس للصحة: إنتاج دواء ميرك لعلاج مصابى كورونا فى مصر خلال 45 يوما

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، سيتم إنتاج دواء ميرك لعلاج مصابى كورونا فى مصر خلال 45 يوما، مضيفا أن دواء علاج كورونا يؤخذ عن طريق الفم، ولا يوجد أى أعراض خطيرة ولا يحتاج المريض إلى زيارة المستشفى، وسيتم تعميمه بالصيدليات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن دواء ميرك فى مراحله النهائية فى هيئة الدواء، وسوف يتم إنتاجه بمصر ويعمل على الإصابات البسيطة، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الإكلينيكية، لافتا إلى أن الموجة الرابعة لمصابى كورونا لما تصل إلى مرحلة الثبات حتى الآن، وبعد انخفاض الأعداد سنصل إلى انتهاء الموجه.

وتابع أن هناك استنفارا فى المراكز الصحية والمطارات لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين، مضيفا أن الدولة تتابع الموقف الوبائى عالمية، والوضع الصحى بشأن كورونا فى مصر مطمئن، مؤكدا ان العلاج لايغنى عن التطعيم أو الوقاية من كورونا، ولكن يحد من الأعراض والمضاعفات.

وأوضح أننا قاربنا على 50 مليون جرعة أولى فى مصر، والجرعة الثانية فى زيادة، وهناك جرعات متوفرة للمواطنين، والصحة أرسلت للمواطنين أخذ الجرعة التعزيزية لتنشيط الجهاز المناعى، مضيفا أن مصر خاليا من مرض شلل الأطفال منذ عام 2005، والتطعيم حماية للأطفال.