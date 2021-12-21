اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مسارح وسينمات ومولات.. جولة بمشروع سور مجرى العيون بعد زيارة الرئيس (فيديو)

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:35 م
مسارح وسينمات ومولات.. جولة بمشروع سور مجرى العيون بعد زيارة الرئيس (فيديو) سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "اليوم السابع" جولة بمشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بالقاهرة، والذى يتم تنفيذه على مساحة 95 فدانا، ويضم محورين الأول ترفيهى خدمى، والأخر سكنى فاخر.

ويضم المحور الترفيهى عددا من المطاعم والكافيهات والأسواق المصرية والمسارح والسينمات والاستديوهات الفندقية، كما يتم تنفيذ 79 عمارة سكنية على الطراز الإسلام بمحيط المحور الترفيهى.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدان تقريبا.

ويتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى، على مساحة 16 فدانا مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفيذ منشآت على الطراز الإسلامي القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية و المغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى.

كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاءها وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.


القاهرة

سور مجري العيون

مجري العيون

القاهرة التاريخية

الفسطاط

المجتمعات العمرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تطوير سور مجرى العيون": الانتهاء من 90% من الهيكل الخرسانى للعمارات السكنية

السبت، 18 ديسمبر 2021 05:47 م

نائب وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:25 ص

مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:44 ص

الإسكان: تطوير 97 عقارًا بالمرحلة الأولى من "سور مجرى العيون"

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 01:20 ص

الإسكان تكشف تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "سور مجرى العيون"

الخميس، 04 نوفمبر 2021 10:12 ص

مدير تطوير سور مجرى العيون: أزلنا 2 مليون متر مكعب من الركام قبل بدء التطوير

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة