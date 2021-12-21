اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئولة بالخارجية الأمريكية تقوم بجولة بالأردن وإسرائيل والضفة الغربية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:40 ص
مسئولة بالخارجية الأمريكية تقوم بجولة بالأردن وإسرائيل والضفة الغربية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
أ ش أ

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تقوم يائيل ليمبرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بجولة خارجية تشمل كلا من الأردن وإسرائيل والضفة الغربية تبدأها اليوم الاثنين إلى 22 ديسمبر الجاري.


وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ليمبرت ستلتقي في الأردن بعدد من كبار مسئولي الحكومة ومن بينهم وزير المياه والري محمد النجار ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.


وأضاف أنه ستتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية حيث من المقرر أن تلتقي في إسرائيل بوزير الخارجية يائير لابيد ومسؤولين حكوميين آخرين وسينضم إليها جيك سوليفان مستشار الأمن القومي.


وذكر أن ليمبرت ستتوجه إلى رام الله حيث ستلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين.


وزارة الخارجية الأمريكية

نيد برايس

الأردن

إسرائيل

الضفة الغربية

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