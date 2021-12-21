اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:12 م
أكرم القصاص
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مسئولة أممية تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية بليبيا لتلبية احتياجات المواطنين

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:54 م
مسئولة أممية تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية بليبيا لتلبية احتياجات المواطنين ستيفاني وليامز
أ ش أ

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أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا لتلبية احتياجات الشعب وتحسين الاقتصاد.

وكتبت وليامز في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) بعد لقائها مع وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الثلاثاء، "كان من دواعي سروري أن التقي مع وزير الاقتصاد محمد الحويح؛ حيث ناقشنا الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتلبية احتياجات الشعب الليبي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني".

 


ليبيا

الامم المتحدة

ستيفاني وليامز

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الشعب الليبى

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