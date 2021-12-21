مسؤول روسى: الحوار مع الناتو ضرورى وإلا سنرد عسكريا

وكالات

قال قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، إن حلف شمال الأطلسي(ناتو) يدرك أن الحوار مع روسيا ضروري، وإلا فإن موسكو ستضطر للرد عسكريا.

وذكر جافريلوف - في مقابلة مع قناة "روسيا 24" الإخبارية أن الجميع يفهم كل شيئ، إن لحظة الحقيقة قادمة في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.. مؤكدا أنه لا يمكن الضغط باستمرار على النقاط الموجعة بالنسبة لروسيا.

وتابع: إن الحوار يجب أن يكون جادا، والجميع في حلف الـناتو يفهم ذلك جيدًا بالرغم من كل القوة والسلطة".. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية محددة، وإلا فإن البديل هو رد عسكري روسي. وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أعلن أن حلف شمال الأطلسي الناتو لن يغض الطرف عن مقترحات الضمانات الأمنية، التي طرحتها روسيا، موضحا أن لحظة الحقيقة في علاقة روسيا والحلف قد حانت.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده ستواصل باستمرار العمل من أجل تحقيق رؤية بناء الأمن الأوروبي مثلما تراه موسكو، كاشفا عن أن موسكو تمتلك كافة القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها.. وأضاف: لدينا قدرات تقنية كافية لضمان أمننا العسكري بشكل موثوق، وهذه حقيقة يدركها شركاؤنا، وما يفعلوه في حلف الناتو هو محاولة لتحييد مزايانا التي يرونها.