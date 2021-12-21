وذكر صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الالكتروني أن 50 شخصًا في عداد المفقودين، وأصيب أكثر من 500 شخص جراء الإعصار بينما فر أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم عندما ضرب الإعصار البلاد يوم الخميس الماضي.

فيما وصف الصليب الأحمر في الفلبين، المشهد بـ"الخراب الكامل"، وذلك بعد أن دمرت العاصفة العديد من المنازل والمدارس والمستشفيات، ومازال الكثير من المناطق في وسط وجنوب البلاد منعزلة، بسبب انقطاع خطوط الكهرباء والاتصالات.