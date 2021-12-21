مزاد بيع أصول مارادونا المقدرة بـ 1.4 مليون دولار لم يشهد إقبالا

فاطمة شوقى

لم يشهد المزاد الخاص ببيع مقتنيات أسطورة كرة القدم الأرجنتينى ، دييجو أرماندو مارادونا، الإقبال المتوقع، حيث تم بيع بعض الأشياء بقيمة إجمالية وصلت إلى 26 ألف دولار، فيما تم تقدير المعروضات جميعها بنحو 1.4 مليون دولار، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.



مقتنيات مارادونا

ومن قبعة وصورة مع الزعيم فيدل كاسترو إلى منزل والديه وسيارتين من طراز بى إم دبليو ، كانت هذه المقتنيات من بين 87 قطعة مملوكة للنجم الارجنتينى والتى عرضت فى مزاد الأحد الماضى لم يشهد الإقبال المتوقع، والذى شارك فيه 1500 شخص وتمكن من جمع 26 ألف دولار فقط.

في المزاد الذي أجرته مجموعة Adrián Mercado ، تم بيع قبعة من القش بشريط أزرق مقابل 320 دولارًا ، بالإضافة إلى قبعة بألوان العلم الفنزويلي ، والتي تلقاها مارادونا من رئيس البلاد ، نيكولاس مادورو. والتي حدد سعرها بـ 520 دولاراً.



سيارة مارادونا

من بين العناصر الأخرى التي تم بيعها ، جيتار يحمل توقيع عازف الجيتار الأندلسي فيسنتي أميجو ، بيع بمبلغ 1000 دولار ومجموعة من الضفادع مقابل 1700 دولار. وصلت اللوحة الزيتية "بين فيوريتو والسماء" للفنان لو سيدوفا إلى أعلى سعر: 2150 دولارًا. أيضا ، بيعت صورة لمارادونا مع فيدل كاسترو مقابل 1600 دولار.

ولكن ظل منزل مارادونا المنزل الواقع في فيلا ديفوتو بمدينة بوينس آيرس (الأرجنتين) دون عرض. والشقة المكونة من غرفتين في مدينة مار ديل بلاتا ، بسعر يبدأ من 65 ألف دولار ، لم تأسر أي مشترٍ أيضًا.

تم عرض فيلا ديفوتو Devoto التي اشتراها مارادونا في الثمانينيات في المزاد بسعر أساسي يبلغ 900 ألف دولار، ولكن لم يلتفت إليها أى شخص.



منزل مارادونا

وبالمثل ، لم يتم بيع سيارة BMW M4 التي تحمل توقيع نجم كرة القدم على الزجاج الأمامي ، والتي بدأت بسعر 170 ألف دولار. سيارة BMW 759i 2020 التي بدأت بسعر 240 ألف دولار لم يكن لديها مشتري ، كما فعلت هيونداي H1 التي استخدمها مارادونا عندما كان مدربًا لدورادوس دي سينالوا في المكسيك ، بقاعدة تبلغ 38 ألف دولار.

وبحسب ما ورد كان المزاد مبادرة من أبناء مارادونا الخمسة، ومع ذلك ، أعربت جيانا مارادونا ، ، عن عدم موافقتها على بيع أغراض والدها. وقال على تويتر: "يريد رجال الأعمال بيع حتى سراويل والدي".