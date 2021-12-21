"مديريات التعليم" تعلن جداول الامتحانات لطلاب النقل والإعدادية

محمود طه حسين

بدأت المديريات والإدارات التعليمية، إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات بداية من النصف الثانى من يناير المقبل، حيث حرصت المديريات التعليمية مراعاة جداول الامتحانات فواصل زمنية بين الطلاب لعدم تجمعهم بشكل يسبب زحاما خاصة فى المدارس التى تطبق أكثر من فترة دراسية، كما حددت الجداول مواعيد امتحان مواد الأنشطة والتى لا تضاف للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسباً لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 15يناير المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على أن تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم كافة اللجان الامتحانية والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.