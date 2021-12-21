محمود محيى الدين عن مشروع "حياة كريمة": هيوفر فرص عمل لا حصر لها

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن معدل النمو المتوقع للدول العربية 4.4% وهو أقل من المعدلات العالمية محذراً من أن اللنمو الاقتصادي العربي غير كافٍ لتوليد فرص عمل، مشيدا بمشروع "حياة كريمة" واصفاً إياه بالأهم في الفترة الأخيرة، قائلاً: "هيفتح فرص عمل لا حصر لها.. والقائمون على مبادرة حياة كريمة يستحقون الشكر".

وشدد على ضرورة تنوع الاقتصاديات العربية في لقاء عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً : "التنوع أصبح ضرورة للاقتصاد العربي بعض الدول الخليجية لديهم ارتباط بالدولار، وإذا رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة سوف يفعلون مثلهم".

وأشاد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، قائلاً: مصر حافظت على معدل نمو جيد لكن يجب النظر إلى التوقعات المستقبلية وفي هذه الحالة فإن مؤشرات التوقعات الدولية لمعدل النمو في مصر كلها إيجابية وهذا جيد.

وحول النصيحة التي يوجهها للحكومة للتعامل مع أزمة التضخم قال: " اللي هيخرج مصر من مشاكل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار ليس فقط السياسات النقدية ولكن المشروعات والاستثمارات وتوفير فرص العمل"، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالفعل في مشروعات كبيرة مهمة.. ولكن يجب الاهتمام بزيادة التصدير والاستثمارات قائلاً : "يجب على مصر حل مشكلات ومعوقات التصدير والمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي مهمة ".