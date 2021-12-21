محكمة العدل الأوروبية تعين 9 قضاة جدد.. اعرف التفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

قام ممثلو حكومات الدول الأوروبية اليوم، بتعيين تسعة قضاة في المحكمة العامة، والتى تمثل جزء من التجديد الجزئي للمحكمة العامة الذي سيعقد في عام 2022 والذي يتعلق بمناصب 26 قاضيا.

وتتكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من محكمتين: محكمة العدل والمحكمة العامة، ويتم تعيين القضاة والمحامين العامين بالاتفاق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء بعد التشاور مع لجنة مسئولة عن إبداء الرأي حول مدى ملاءمة المرشحين المحتملين لأداء المهام المعنية.

ويتم اختيار القضاة من بين الأفراد الذين لا شك في استقلاليتهم، للتعيين في محكمة العدل، حيث يجب أن يمتلك المرشحون المؤهلات المطلوبة للتعيين، في بلدانهم، في أعلى المناصب القضائية، أو أن يكونوا فقهاء من ذوي الكفاءة المعترف بها.

وللتعيين في المحكمة العامة، يجب أن تكون لديهم القدرة المطلوبة للتعيين في منصب قضائي رفيع.